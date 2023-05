Никола Цолов завърши 14-и на спринта в Монако

На 14-о място завърши българският пилот във Формула 3 Никола Цолов (ART Grand Prix) в първото състезание от състезателния уикенд в Монако, който е четвърти кръг от сезона в шампионата.

Никола беше един от малкото пилоти, успели да осъществят успешно изпреварване в Монте Карло и тази атака му донесе 14-ата позиция.

Цолов атакува Никита Бедрин на спирането за обратния завой, влезе от вътрешната страна, но точно когато двамата се изравниха Бедрин реши да го качи на бордюра. На излизането от завоя обаче Цолов успя да се измъкне напред, а след това започна да увеличава аванса си пред Бедрин.

Цолов излезе 14-и в 16-ата от общо 23 обиколки и въпреки загубеното време зад Бедрин, той бързо догони Зак О’Съливан и започна да го притиска, но така и не получи шанс за пълноценна атака.

Nothing beats winning in Monaco.



Congrats again, @JMMarti_oficial!#MonacoGP #F3 pic.twitter.com/nBrCy9giFe