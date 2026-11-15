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Николай Михайлов: 20 години баща ми беше виновен, а сега кой е виновен?

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Спорт
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Бившият национал отправи остри критики към управлението на българския футбол и призова за прозрачност, дългосрочна стратегия и поемане на отговорност

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Бившият вратар на българския национален отбор Николай Михайлов отправи остри критики към състоянието на родния футбол и начина, по който той се управлява. В своя позиция той постави въпроса за отговорността за продължаващите неуспехи на националния тим и защити баща си Борислав Михайлов, който дълги години оглавяваше Българския футболен съюз.

"Боби Михайлов ви беше виновен в продължение на 20 години. А сега кой е виновен? Аз ли???“, попита риторично бившият национал.

Според Михайлов проблемите в българския футбол са далеч по-дълбоки от резултатите в отделните срещи и не могат да бъдат решени единствено със смяна на треньори или футболисти.

"Проблемът не е само в отделен мач, отделен треньор или отделен футболист. Проблемът е в цялостното състояние на българския футбол и в начина, по който той се управлява“, подчерта той.

Бившият страж обърна специално внимание на състоянието на детско-юношеските школи и необходимостта от осигуряване на по-добри условия за развитие на младите футболисти и техните треньори. Той постави под съмнение и практическия опит на част от хората, които настояват за промени в системата.

Михайлов разкритикува и липсата на последователност в развитието на националния отбор, като отбеляза, че единичните положителни резултати често създават неоправдани очаквания, последвани от нови разочарования.

"След една гръмка победа – шум, усмивки и самохвалство. След това отново тишина, оправдания и същата стара действителност“, заяви той.

Бившият национал изрази притеснение и от нарастващото отчуждение между отбора и неговите привърженици. Според него все повече хора губят интерес към представянето на България, докато съперниците излизат с все по-голямо самочувствие срещу „лъвовете“.

Въпреки тежката ситуация Михайлов подчерта, че продължава да вярва във възможностите на българския футбол, но не приема примирението с посредствените резултати.

"Националната фланелка не е просто спортна екипировка. Тя е символ на държавата, историята и достойнството ни“, категоричен беше бившият вратар.

В заключение Николай Михайлов настоя за ясна стратегия, прозрачност в управлението и конкретни действия за преодоляване на кризата, като подчерта, че българският футбол вече е загубил твърде много време и възможности.

"БЪЛГАРИЯ ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ! СТИГА ОБЕЩАНИЯ! СТИГА ОПРАВДАНИЯ! ВРЕМЕ Е ЗА ОТГОВОРНОСТ!“, завърши позицията си Михайлов.

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#Български футболен съюз (БФС) #Николай Михайлов

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