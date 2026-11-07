Нотингам Форест нанесе трета поредна шампионатна загуба на Манчестър Сити

Манчестър Сити загуби с 1:3 като гост на Нотингам Форест в двубой от десетия кръг във Висшата лига на Англия. Лиам Делап се отличи с два гола.

Куня даде аванс за домакините още в шестата минута, а Делап удвои само 12 минути след това.

Сити върна едно попадение седем минути след почивката чрез Райън Черки, но Форест оформи крайния резултат чрез Делап след асистенция на Морган Гибс-Уайт в 73-ата минута.

Нотингам има 9 точки и се измъкна от зоната на изпадащите, намирайки се на 16-та позиция.

Третата последователна загуба за "небесносините" във Висшата лига ги остави на 6 точки след лидера Арсенал, който по-рано днес спечели с 1:0 на свой терен срещу Хъл Сити.