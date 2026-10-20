Нов модел с изкуствен интелект прогнозира преживяемостта на пациенти с рак въз основа на селфи

Лекари са разработили модел с изкуствен интелект (ИИ), който може да прогнозира шансовете за преживяемост на пациенти с рак въз основа на една-единствена снимка на лицето им, съобщи в. „Гардиън“. Системата е създадена от специалисти на „Мас Дженерал Бригъм“ (Mass General Brigham) – организация с нестопанска цел, обединяваща лечебни заведения в американския щат Масачузетс.

Разработката е един от най-мащабните примери досега за начина, по който анализът на селфи чрез ИИ може да помогне за оценка на здравословното състояние на пациентите и за избора на подходящите за тях медицински грижи. Системата е обучена с данни от над 40 милиона снимки на лица, обхващащи хора от различни етнически групи и възрастови категории. Тя може да оцени биологичната възраст на даден човек - на колко години изглежда, а не действителната му хронологична възраст.

Лекарите са използвали технологията, за да разработят два допълващи се инструмента. FAHR-FaceAge оценява биологичната възраст на пациента, а FAHR-FaceSurvival предвижда шансовете за оцеляване.

Двата инструмента са разработени на базата на един и същ модел, но улавят различна и допълваща се здравна информация. Всеки алгоритъм анализира различни части от лицето, за да изготви съответните прогнози за възрастта и риска от смъртност. FAHR-FaceAge се фокусира върху бръчките, които тръгват отстрани на носа към ъглите на устата, областта на челото непосредствено над очите и слепоочията. FAHR-FaceSurvival оценява зоната под очите и около горната част на носа.

Резултатите от проучването на модела, публикувани в списание The Lancet Digital Health, сочат, че оценките на биологичната възраст са тясно свързани с физическото здраве, а това би могло да показва способността на пациентите да преживеят определени медицински терапии.

Постижението може да проправи път към използването на лицев анализ с ИИ като помощно средство за лекарите при вземането на трудни решения относно най-подходящото лечение за техните пациенти. Инструментът би могъл да помогне и за по-точно прогнозиране на риска от смърт или усложнения след големи хирургични операции и други лечения на онкологични заболявания.

Изследователите установяват, че резултатите от FAHR-FaceAge са устойчиви при обичайните вариации в реалните снимки, включително различни пози, осветление, изражения на лицето и грим, както и след пластични операции. Единствено след операция на носа е отчетена малка промяна.

Лекарите подчертават, че снимките на лицето могат да предложат лесен и евтин начин за подпомагане на персонализираните решения за лечение, но са необходими още изследвания, преди инструментът да може да се използва широко в медицинската практика.