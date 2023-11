Новак Джокович и Сърбия не оставиха шансове на Великобритания и са в полуфиналите на Купа "Дейвис" 2023

Сърбия, водена от световния №1 в мъжкия тенис Новак Джокович, стана последният тим, който се класира за полуфиналите на Купа "Дейвис" 2023, след като в четвъртфиналите елиминира състава на Великобритания.

Западните ни съседи се наложиха в сблъсъка в "Мартин Карпена Арена" в Малага с 2-0 победи, като по този начин те си осигуриха отново участие в полуфиналите след година пауза.

Миомир Кецманович даде тон за успеха, печелейки откриващия мач на сингъл срещу финалиста от Sofia Open 2023 Джак Дрейпър в два тайбрека - 7:6(2), 7:6(6).

Впоследствие на корта се появи и Новак Джоквич, който пък не остави шансове на Камерън Нори и го срази с 6:4, 6:4 за час и 42 минути игра, с което подпечата и крайната победа на сърбите в дуела срещу Великобритания.

Super Serbia



Serbia are semi-finalists for the second time in the last three seasons #DavisCupFinals pic.twitter.com/iU6zfc7m2z