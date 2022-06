Новак Джокович започна защитата на титлата в Уимбълдън с успех

Новак Джокович победи Сун-уу Куон с 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 в мач от първия кръг на Уимбълдън.

Южнокореецът поведе с 3:2 гейма в първата част, след като проби опонента си. Поставеният под №1 в схемата на надпреварата обаче бе безгрешен до края на сета.

Във втората част Ноле отново допусна пробив във втория сервис гейм от сета, което бе достатъчно за 24-годишният му съперник да изравни резултата.

Сърбинът спечели втория си сет в двубоя отново с резултат 6:3 след пробив в края на частта.

В заключителната трета част 35-годишният тенисист проби противника си за 3:2. Новак Джокович спечели последните пет гейма на сметката си без да даде точка на Сун-уу Куон. 20-кратният носител на титли от Големия шлем се поздрави с успеха след в часа и 29 минути игра с първия си мачбол.

