Новакът в Евролигата Париж Баскетбол продължава да лети след успех при визитата си на Барселона

Париж Баскетбол продължава да няма спирка в Евролигата. Новакът в турнира на богатите завърши двойната седмица с нов зашеметяващ успех срещу Барселона в "Палау Блауграна" със 103:87, след като в сряда се наложи над Жалгирис у дома.

The most in-form team right now get another dub!@ParisBasketball with a 17-30 run in the 4th quarter to grab their 6W in a row!#EveryGameMatters pic.twitter.com/dx4fmWBeij