Нови удари на хутите, САЩ свалиха дронове на бунтовниците

Мащабна атака на хутите в Червено море. Те обстрелваха сингапурски и американски кораби. Жертви и щети няма.

Това обаче предизвика и контраатака - Съединените щати отговориха на удара.

Стотици хути участваха в парад в подкронтролната им йеменска столица Сана, след 12-дневно военно учение.

При поредна атака, бунтовниците нападнаха с ракети плавателни съдове в Аденския залив.

"Пропел Форчън" плава под сингапурски флаг, но е бил нападнат вероятно заради остарели данни, че е американска собственост. Преди това, коалицията, водена от Съединените щати, свали 15 дрона на хутите.



Централно командване на САЩ /CENTCOM/

US and Coalition Defeat Houthi Attack in Red Sea Area



Between 4 a.m. and 6:30 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists conducted a large-scale uncrewed aerial vehicle (UAV) attack into the Red Sea and Gulf of Aden. CENTCOM and coalition forces identified the one-way… pic.twitter.com/PJag5PYUfZ