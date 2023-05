Ню Джърси Девилс отстрани Ню Йорк Рейнджърс в решителен седми мач

Ню Джърси Девилс елиминира Ню Йорк Рейнджърс в първия кръг на плейофите в Източната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. В решителния седми мач от серията Джърси спечели категорично с 4:0 и се класира за полуфиналите в конференцията, където ще срещне състава на Каролина.

Новобранецът Акира Шмид спаси 31 удара и записа втори мач без допуснат в гол в серията за успеха на Девилс.

След нулева първа третина играчите на Ню Джърси взеха инициативата и поведоха с 2:0 след голове на Майкъл Маклауд и Томаш Татар.

В последната част Ерик Хаула и Йеспер Брат добавиха още две попадения за категоричния успех.

