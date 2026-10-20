БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румъния отново има редовно правителство
Чете се за: 01:00 мин.
Срив на част от облачните услуги на "Гугъл"...
Чете се за: 00:55 мин.
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно...
Чете се за: 03:22 мин.
Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските...
Чете се за: 06:20 мин.
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик -...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обрат по делото срещу подпалвача на гора във Велико Търново, чийто действия бяха сравнени с тероризъм

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
обрат делото подпалвача гора велико търново чийто действия бяха сравнени тероризъм
Снимка: БТА
Слушай новината

Оръжният съд във Велико Търново не одобри постигнатото споразумение между подсъдимия и Софийска градска прокуратура по делото за умишления палеж на гората между кварталите "Бузлуджа" и "Чолаковци" от лятото на миналата година.

31-годишният Стоян Денчев призна в съдебна зала вината си за палежа на гората между двата крайни великотърновски квартала в 2:00 часа през нощта на 27 юли миналата година. Изгоряха 30 декара, имаше реална опасност пожарът да засегне близките училище и бензиностанция и да стигне до жилищните блокове.

Според държавното обвинение са нанесени значителни материални щети, застрашени са човешки животи. Тогава се заговори за тероризъм, но повдигнатото обвинение от Софийската градска прокуратура срещу Денчев е за умилен палеж. Според споразумението между обвиняемия и прокуратурата се предвиждаше наказание три години условно с 5 години изпитателен срок.

Съдебният състав на Великотърновския окръжен съд при разпоредителното заседание не прие постигнатото споразумение и го определи като противоречащо на закона и морала. Делото ще бъде докладвано на председателя на Окръжен съд – Велико Търново за определяне на друг съдебен състав, който да го разгледа.

#подпалвач #Обрат #Велико Търново #дело

Последвайте ни

ТОП 24

Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
1
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
2
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“
3
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко...
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
4
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София са родени Германия
5
Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София...
СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?
6
СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
4
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Сигурност и правосъдие

Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО
Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО
14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста 14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста
Чете се за: 01:40 мин.
Сигурността в Черно море: Американски самолет патрулира над Варна Сигурността в Черно море: Американски самолет патрулира над Варна
Чете се за: 02:27 мин.
Момчето, задържано за убийството на майка си, обжалва ареста си Момчето, задържано за убийството на майка си, обжалва ареста си
Чете се за: 00:35 мин.
Започва делото срещу мъчителите на животни от Свищов Започва делото срещу мъчителите на животни от Свищов
Чете се за: 00:45 мин.
Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София са родени Германия Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София са родени Германия
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно море за разузнаване и засичане на рискове
Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно море за...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Румъния отново има редовно правителство Румъния отново има редовно правителство
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Срив на част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа Срив на част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
ЦИК: 6 590 000 души имат право на глас за вота в неделя
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Оранжев код: Бурята "Адам" застрашава източното...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ