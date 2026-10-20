Обрат по делото срещу подпалвача на гора във Велико Търново, чийто действия бяха сравнени с тероризъм

Оръжният съд във Велико Търново не одобри постигнатото споразумение между подсъдимия и Софийска градска прокуратура по делото за умишления палеж на гората между кварталите "Бузлуджа" и "Чолаковци" от лятото на миналата година.

31-годишният Стоян Денчев призна в съдебна зала вината си за палежа на гората между двата крайни великотърновски квартала в 2:00 часа през нощта на 27 юли миналата година. Изгоряха 30 декара, имаше реална опасност пожарът да засегне близките училище и бензиностанция и да стигне до жилищните блокове.

Според държавното обвинение са нанесени значителни материални щети, застрашени са човешки животи. Тогава се заговори за тероризъм, но повдигнатото обвинение от Софийската градска прокуратура срещу Денчев е за умилен палеж. Според споразумението между обвиняемия и прокуратурата се предвиждаше наказание три години условно с 5 години изпитателен срок.

Съдебният състав на Великотърновския окръжен съд при разпоредителното заседание не прие постигнатото споразумение и го определи като противоречащо на закона и морала. Делото ще бъде докладвано на председателя на Окръжен съд – Велико Търново за определяне на друг съдебен състав, който да го разгледа.