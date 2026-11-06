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Олимпик Марсилия излъга Байер Леверкузен

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Първа победа в Лига Европа за следващия съперник на Левски.

Олимпик Марсилия излъга Байер Леверкузен
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Олимпик Марсилия – следващият съперник на Левски, спечели първите си точки в Лига Европа, след като единственото, но красиво попадение на Амир Гуири, му гарантира победа над Байер Леверкузен като гост.

Марсилци с 3 точки заемат 31-ото място в класирането, а след тях е шотландският шампион Селтик, който също записа първата си победа – 3:2 на свой терен над Бешикташ (Истанбул). Байер (Леверкузен) пък остава с 9 точки след първото си поражение на 7-ото място, а след половината от мачовете е на позиция, която осигурява директно класиране за осминафиналите.

Левски (София), който днес се наложи с 1:0 над полския Ягелония (Бялисток), е на 10-ото място.

Ибрахим Маза бе близо до гол за домакините, а по-рано нападателят Гуири изпита бдителността на Марк Флекен в мач с малко голови положения, изигран в четвъртък на стадион „БайАрена“. Попадението дойде когато Алейш Гарсия загуби топката, а алжирецът Гуири напредна и в 77-ата минута отправи неудържим удар.

В неделя на Леверкузен предстои гостуване на местния съперник Кьолн в дерби от Бундеслигата, а следващите мачове в Лига Европа ще се играят на 26-и ноември. Тогава именно Олимпик (Марсилия) приема Левски.

Tимът на Съндърланд в турнира претърпя първо поражение, след като отстъпи с 0:2 на Динамо (Загреб) у дома. Агресивната игра на гостите на „Стейдиъм ъф Лайт“ даде резултат още преди почивката, когато те поведоха с 2:0. Лука Стойкович откри с топовен изстрел, а Дион Дрена Бело удвои.

Съндърланд имаше възможност да намали две минути след подновяването на второто полувреме, но ударът на Уилсън изидор с глава – макар и попаднал в мрежата, беше отменен заради засада. След това дойдоха шансовете на Кевин Дансо, който стреля в горната греда, а Брайън Броби пропусна от близо.

Старши треньорът на „черните котки“ Режис Льо Бри претърпя първо поражение в Европа, но освен това тимът е зле и в Премиършип, където е на дъното на класирането. За да запазят някои от основните играчи днес те започнаха с шестима нови в сравнение с поражението с 1:3 от Ковънтри, но това не промени картината.

Бенфика оглави класирането с 12 точки и голова разлика 13:3, след като на свой терен се справи с полския шампион Лех (Познан). Рафа Силва откри за „орлите“ в 6-ата минута, а през второто полувреме на сцената излезе украинецът Георгий Судаков, който вкара един гол и подаде за още един. Лео Бенгстон намали за Лех на 1:2 в 72-ата минута, преди Судаков да оформи крайното 3:1.

По-рано днес в първия слот мачове Борнемут и Ференцварош постигнаха убедителни победи като гости и също имат по 12. Ювентус и белгийския Юнион Сен Жилоаз също се поздравиха с победи, като събраха по 10 точки и заедно с Олимпиакос поделят 5-7 място. Ювентус надви АЗ Алкмаар с 2:1, като късен гол на домакините беше отменен заради засада. Теун Коопмайнерс и Pандал Коло Муани вкараха за Юве, а Меск Меердинк оформи крайното 1:2 в 88-ата минута.

Юнион Сен Жилоаз също спечели с 2:1 като гост, но във Виго срещу местния Селта, който откри чрез Пабло Дуран в 11-ата минута. Бесфорт Зенели вкара два пъти за отбора от Брюксел, разписвайки се в 35-ата и в 49-ата минута, а в 80-ата пропусна да направи хеттрик, тъй като изтърва дузпа.

Сериозно изпитание имаше българският съдия Радослав Гидженов в мача на Лилестрьом и чешкия Виктория (Пилзен), в който гостите се радваха след успеха си с 1:0. Домакините от Норвегия срещу номер десет в чешката лига беше може би най-добрият шанс на Лилестрьом за победа в серията от Лига Европа, но не се получи по този начин.

След девет минути игра Ерик Китолано, който току-що беше получил лепенка по лицето си след неприятен удар с лакът, загуби топката в собствената си половина. Патрик Хрошовски намери Принс Квабена Аду, тръгнал към вратата. Нападателят изстреля топката покрай Понтус Далберг, за да даде на чехите преднина от 1:0.

Но и след това Виктория Пилзен беше близо до гол няколко пъти. Амар Мемич уцели напречната греда, а изстрелите на Рубен Габриелсен и Томас Лене Олсен имаха изчиствания от голлинията.

Домакините в нервните последни минути искаха дузпа, но повторенията по телевизията показаха, че Гидженов е бил прав да не откъди нищо. Така Лилестрьом остава с 1 точка, а Виктория (Пилзен) е на 30-о място с 3. Гидженов показа общо седем жълти картона в мача – два за домакините и пет за гостите.

/АВ/

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Байер Леверкузен #ФК Олимпик Марсилия

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