One dead after a serious crash on the Ring Road in Sofia

A serious accident occurred on December 2 on the Ring Road of Sofia, near the exit for Lokorsko. The crash caused huge traffic jam.

One person died after the accident. A truck and a car collided. The car is completely crushed.

There are four police and fire fighting teams on the scene.

