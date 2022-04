Опровергаха информацията за футболния агент Мино Райола

Футболният агент Мино Райола е в много тежко състояние, но не е мъртъв, информира италианското издание "Гадзета дело Спорт". Именно италианските медии, сред които и "Гадзета дело Спорт" съобщиха по-рано през деня, че импресариото е починал.

Вестта за "кончината" обиколи целия свят.

Малко по-късно обаче дясната ръка на агента Хосе Фортес Родригес и лекуващият лекар отрекоха новината.

Той се намира в болница в много тежко състояние и се бори за живота си. Мино Райола се подложи на операция през януари, като състоянието му се е влошило през последните седмици.

Лекар от медицинското заведение е цитиран от "Гадзета дело Спорт", че е "възмутен от телефонните обаждания от псевдожурналисти, които спекулират с живота на човек, който се бори".

Малко по-късно в официалния профил на мениджъра се появи съобщение.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.