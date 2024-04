Орландо Меджик и Индиана Пейсърс извоюваха последните директни места за плейофите в Източната конференция

Орландо Меджик спечели със 113:88 срещу Милуоки Бъкс. С този резултат "магьосниците" се издигнаха до петото място в крайното класиране на Източната конференция и ще играят срещу Кливлънд Кавалиърс в първия кръг от плейофите в НБА.

Звездата на Меджик Паоло Банкеро направи дабъл-дабъл 26 точки и 11 борби, а Франц Вагнер добави още 25 точки.

"Елените" излязоха на паркета без техния най-добър играч Янис Адетокумбо. Неговият заместник Боби Портис, както и Крис Мидълтън вкараха по 17 точки.

Индиана Пейсърс прегази Атланта Хоукс със 157:115 и хвана последното място, осигуряващо директно класиране за плейофите. "Пешеходците" ще се изправят срещу Милуоки Бъкс в първия кръг.

Майлс Търнър и Паскал Сиакам вкараха общо 59 точки, докато най-резултатен на паркета бе Дежонте Мъри за Атланта с 32 точки.

Филаделфия Севънтисиксърс завърши с равен актив от победи - 47 с Меджик и Пейсърс, но тайбрекът между тези три отбора бе най-неблагоприятен за "Сиксърс". Те се справиха с Бруклин Нетс със 107:86

Тайрийз Макси бе най-резултатен за Филаделфия с 26 точки, а Кам Томас вкара 18 точки за Нетс.

Tyrese Maxey with 20 PTS in the 1H! Sixers fighting for playoff seeding in the East on the NBA App https://t.co/mCEfUjMEgd pic.twitter.com/Y2cCWIcaEc

Ню Йорк Никс измъкна драматично победата в продължение срещу Чикаго Булс със 120:119 и открадна второто място от Милуоки Бъкс. Отборът от Манхатън ще се изправи срещу победителя от Плей ин двубоя между Филаделфия Севънтисиксърс и Маями Хийт.

Джейлън Брънсън избухна за Никс с 40 точки, а ДеМар ДеРоузън отбеляза 30 точки за Булс.

Josh Hart tips it in to give the Knicks a 120-117 lead with 19 seconds left in overtime!



NYK moves to the 2nd seed in the East with a win on ESPN! pic.twitter.com/n0iO83SUZF