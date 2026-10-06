Останалите 16 моряци от пострадалия кораб "Ейбъл" пристигнаха във Варна

Във Варна бяха докарани и останалите 16 моряци от пострадалия кораб "Ейбъл".

Сред тях няма тежко пострадали. Те бяха откарани в "Гранична полиция", където ще бъдат прегледани от лекарски екип.

Корабособственикът е поел ангажимента са ги настани, докато им бъдат издадени документи.

Един от турските моряци каза, че са били ударени от подводна бомба, по думите му - руска.

Снимки: БНТ

Пред медиите инспектор Иван Иванов, командир на граничен полицейски кораб, посочи, че 10 от моряците са турски граждани, а останалите шест - индийски, съобщи БТА. По думите му хората са в добро общо състояние, но много отпаднали, уморени и стресирани.