Остри реакции след видеото с финландската премиерка (ВИДЕО)

Бурните танци на финландската премиерка Сана Марин предизвикаха много реакции. Опозицията остро критикува Марин, появиха се и призиви тя да бъде тествана за наркотици.

Самата тя изрази разочарование от появата на клипове с лично съдържание в общественото пространство, но заяви, че няма какво да крие и твърдо отрече да използва наркотици.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw