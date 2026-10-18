БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Къде е храмът "Успение Богородично", в който е...
Чете се за: 11:20 мин.
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите...
Чете се за: 02:52 мин.
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара,...
Чете се за: 01:40 мин.
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
Чете се за: 09:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От учения с бойна стрелба е тръгнал големият пожар в канадска военна база

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
учения бойна стрелба тръгнал големият пожар канадска военна база
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Загинали и ранени при голям пожар край канадската военна база "Уейнрайт" в канадската провинция Албърта.

Досега потвърдените жертви са четири, има и десетки ранени.

Огънят е възникнал при учения с бойни стрелба, поразила газопровод или газов кладенец, посочва Би Би Си. Огънят се е разпространил бързо заради силния вятър. Местната болница е обявила оранжев код - протокол за реакция при инцидент с много жертви. Базата "Уейнрайт" е основен полигон за бойни стрелби на канадската армия. В нея служат над 1300 военни и цивилни.

#учение с бойна стрелба #голям пожар #Канада

Последвайте ни

ТОП 24

Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре
1
Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за...
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
2
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
59-годишен шофьор загина при катастрофа в Добрич, ударил се в две коли и стълб
3
59-годишен шофьор загина при катастрофа в Добрич, ударил се в две...
Тодор Ангелов и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"
4
Тодор Ангелов и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до канадската военна база "Уейнрайт"
5
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до...
ЦСКА започна сезона в женския волейболен елит на България с успех над Дея Спорт
6
ЦСКА започна сезона в женския волейболен елит на България с успех...

Най-четени

Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
1
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
2
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
3
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: САЩ и Канада

Напрежението между Киев и Вашингтон: Зеленски разговаря с Уиткоф и Къшнър
Напрежението между Киев и Вашингтон: Зеленски разговаря с Уиткоф и Къшнър
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до канадската военна база "Уейнрайт" Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до канадската военна база "Уейнрайт"
Чете се за: 01:40 мин.
Голям пожар с жертви и ранени е избухнал в близост до канадска военна база Голям пожар с жертви и ранени е избухнал в близост до канадска военна база
Чете се за: 01:05 мин.
Пауза от 60 дни: Тръмп ще анализира американските санкции и мита срещу Русия Пауза от 60 дни: Тръмп ще анализира американските санкции и мита срещу Русия
Чете се за: 01:45 мин.
Тръмп отмени санкции срещу Русия, Зеленски - "това не е начинът Путин да бъде спрян" Тръмп отмени санкции срещу Русия, Зеленски - "това не е начинът Путин да бъде спрян"
Чете се за: 04:15 мин.
"Стига! Достатъчно": "Гугъл" отказа на Тръмп да кръсти океан на негово име "Стига! Достатъчно": "Гугъл" отказа на Тръмп да кръсти океан на негово име
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Поскъпването на живота възпламени недоволството в различни части на Европа Поскъпването на живота възпламени недоволството в различни части на Европа
Чете се за: 04:22 мин.
По света
60% от храните на едро поскъпнаха, най-сериозно е повишението при зеленчуците 60% от храните на едро поскъпнаха, най-сериозно е повишението при зеленчуците
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Къде е храмът "Успение Богородично", в който е служил патриарх Евтимий? Къде е храмът "Успение Богородично", в който е служил патриарх Евтимий?
Чете се за: 11:20 мин.
Избрано
Литва обвини Русия в опит за саботаж на "Старлинк"
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Румънският министър на отбраната: Свалените дронове вчера вероятно...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
"Като военна зона е": Франция след погрома - хората...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Патриарх Даниил: Трябва да търсим път към изглаждане на проблемите...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ