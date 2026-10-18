От учения с бойна стрелба е тръгнал големият пожар в канадска военна база

Загинали и ранени при голям пожар край канадската военна база "Уейнрайт" в канадската провинция Албърта.

Досега потвърдените жертви са четири, има и десетки ранени.

Огънят е възникнал при учения с бойни стрелба, поразила газопровод или газов кладенец, посочва Би Би Си. Огънят се е разпространил бързо заради силния вятър. Местната болница е обявила оранжев код - протокол за реакция при инцидент с много жертви. Базата "Уейнрайт" е основен полигон за бойни стрелби на канадската армия. В нея служат над 1300 военни и цивилни.