Отговорът е 23. Символиката

Ако някога попаднете на числото 42, не го подминавайте. Не игнорирайте символиката. Чували сте, че според писателят Дъглас Адамс 42 е невероятно по своя смисъл число. Защо ли? Защото това е отговорът на въпроса за живота, вселената и всичко останало. Дълги години математици, експерти и любители на гатанките се опитват да разберат какво точно е имал предвид авторът в творението си „Пътеводител на галактическия стопаджия“, та така нахално ни предлага „42“ за разковничето на всичките ни проблеми. Никой никога не намира достатъчно подходящо обяснение, а темата е все така отворена.

Ще ви предложа друго наглед странно число за подобен събирателен образ на всички въпроси. На всички тенис-въпроси. 23. Дори и да не сте почитател на джентълменската игра, навярно сте се сблъсквали с полемиката относно кой е най-великият тенисист на всички времена. Или поне на нашите. И спорът е огромен. Роджър Федерер vs Рафаел Надал vs Новак Джокович. Общо 65 титли от Големия Шлем между тримата, дори няма да се опитвам да назовавам точния брой трофеи, спечелени от тях по различни други турнири с по-скромна стойност. Всеки има своите предпочитания, моите са за Маестрото. Но той няма да бъде споменат до края на този материал. Защото отговорът на въпроса сякаш е 23. Новак Джокович вече е притежател на 23 титли от най-престижната четворка в този спорт и изглежда доста невъзможно скоро челната му позиция да бъде отнета, дори застрашена. (Към теб гледаме, Рафа).

New level unlocked @DjokerNole is back on top of the men’s leaderboard.#RolandGarros pic.twitter.com/83t4CXrw75