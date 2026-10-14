Откриха огнище на шарка по овцете и козите в старозагорското село Петрово

Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Петрово, община Стара Загора, област Стара Загора, в който се отглеждат 72 дребни преживни животни.

Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат следните села от област Стара Загора: Бъдеще, Калояновец, Ловец, Памукчии и Петрово от община Стара Загора и Ястребово от община Опан.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, която обхваща села в областите Стара Загора и Хасково.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.