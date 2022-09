Отложиха кръга във Висшата лига заради кончината на кралица Елизабет Втора

Ръководството на Висшата лига на Англия взе решение да отложи предстоящия кръг в първенството във връзка с кончината на кралица Елизабет II, която се отиде във вчерашния ден на 96-годишна възраст.

В знак на почит към Нейно Величество от Висшата лига излязоха с официално решение, че всички двубои от предстоящия 7-и кръг ще бъдат отложени.

За момента остава неясно дали това решение ще остане в сила по време на целия 10-дневен траур във Великобритания.

Ето го и официалното становище на Висшата лига:

"На среща тази сутрин всички клубовете от Висшата лига почетоха паметта на Нейно Величество кралица Елизабет II. За да почетем нейния изключителен живот и приноса ѝ за нацията, в знак на уважение, всички двубои през уикенда от Висшата лига ще бъдат отложени, включително и мачът в понеделник. Информация за всички останали срещи по време на 10-дневния траур ще бъде дадена своевременно", написаха от ръководството на Висшата лига.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.