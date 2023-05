Париж 2024: Олимпийският огън ще пристигне в Марсилия на 8 май 2024 г.

Още през февруари организаторите на Летните Олимпийски Игри в Париж 2024 г. обявиха, че олимпийският огън ще пристигне в Марсилия през пролетта на следващата година, но тази неделя кметът на града Беноа Паян уточни, че това ще се случи на 8 май 2024 г. - 79 дни преди тяхното начало.

„Ще се видим на 8 май 2024 г. за пристигането на олимпийския огън в Марсилия“, написа Беноа Паян в Twitter, информация, която бе потвърдена и от кметството след това.

След като бъде запален на мястото на древните олимпийски игри в Гърция - Олимпия, огънят ще отпътува към Атина. От Атина олимпийският огън ще бъде пренесен в Марсилия на борда на величествения тримачтов кораб Белем. Старото пристанище в Марсилия обещава да посрещне олимпийския огън с фанфари, преди да тръгне на пътешествието си из Франция. Традиция, върху която Париж 2024 ще постави своя собствена роля.

Which city better than Marseille for a kick off? ️



Marseille will be the 1st French city to host the flame! From Athens, the flame will cross the Mediterranean Sea on the Belem and launch the Olympic Torch Relay



With our Presenting Partners, get ready for a great party! pic.twitter.com/yWsiHFww2Z