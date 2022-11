Първа "суха мрежа" за Александър Георгиев с Колорадо Аваланш

Колорадо Аваланч победи Вашингтон Кепиталс с 4:0 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ). Роденият в Русе национал на Русия Александър Георгиев записа първата си "суха мрежа".

В хода на двубоя той отрази 32 удара. Стражът не допуска гол в 9-и мач в кариерата си.

Нейтън МакКинън, Артури Лехконен, Коул Макар и Андрю Коляно бяха автори на попаденията за победителите.

Alexandar Georgiev was perfect tonight making 32 stops for his ninth career @pepsi shutout! pic.twitter.com/p5qXdulTSf