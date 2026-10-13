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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Петима моряци са спасени от потъналия край Крапец кораб

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От екипажа на потъналия кораб в неизвестност към този час са 11 души, информират още компетентните органи

Петима моряци са спасени от потъналия край Крапец кораб
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Петима моряци от потъналия край Крапец кораб са спасени. Тази информация получи областният управител Руслан Томов, който поддържа комуникация с институциите, координиращи спасителните дейности. Както бе съобщено, кораб е бил атакуван и е потънал на 17 мили от брега срещу Крапец.

Четирима от моряците от екипажа са качени на борда на един плавателен съд, друг моряк е взет от друг кораб в района. От екипажа на потъналия кораб в неизвестност към този час са 11 души, информират още компетентните органи.

Създадена е организация, Морският координационно-спасителен център е предприел необходимите действия, заяви Руслан Томов и допълни, че спасените моряци ще бъдат отведени във Варна.

По-рано сутринта днес пресцентъра на Министерски съвет информира, че премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

„Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте“, съобщи пресцентърът на МС, цитирайки премиера Румен Радев.

#ударени кораби в Черно море #нова атака с дронове

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