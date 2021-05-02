Пловдивският митрополит Николай оглави службата за Второ Възкресение
Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай оглави пасхалното богослужение за Второ Възкресение в митрополитския храм "Света Марина" в Пловдив.
В съслужението участват Знеполският епископ и викарий на митропорията Арсений и Дядо Сионий - Велички епископ и игумен на Бачковския и Троянския манастир, и други духовници.
Камбанен звън възгласи отново Христовото Възкресение. На различни езици бяха прочетени пасажи от евангелието на Йоан.
В словото си пред събралите се в храма миряни владиката на Пловдив заяви: " Христос дойде, за да ни даде живот вечен. Благодатта се възцари!".
По думите на митрополит Николай днес човечеството все по-трудно живее в мир, защото вечните евангелски ценности са изместени от егоизма и егоцентризма. Дядо Николай призова вярващите да не се отклоняваме от пътя, завещан ни от Господ и святото евангелие.
На всички миряни, дошли в храма, ще бъдат раздадени червени яйца и молитвеници.
Автор: Николай Райшинов