НОВИНИ
У нас
По света
Още
Здраве
Образование
След новините
Твоята новина

Пловдивският митрополит Николай оглави службата за Второ Възкресение

от БНТ
12:36, 02.05.2021
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пловдивският митрополит Николай оглави службата за Второ Възкресение
Слушай новината
Слушай новините днес
Свързана статия: Празнично богослужение за Второ Възкресение
Празнично богослужение за Второ Възкресение

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай оглави пасхалното богослужение за Второ Възкресение в митрополитския храм "Света Марина" в Пловдив.

В съслужението участват Знеполският епископ и викарий на митропорията Арсений и Дядо Сионий - Велички епископ и игумен на Бачковския и Троянския манастир, и други духовници.

Камбанен звън възгласи отново Христовото Възкресение. На различни езици бяха прочетени пасажи от евангелието на Йоан.

В словото си пред събралите се в храма миряни владиката на Пловдив заяви: " Христос дойде, за да ни даде живот вечен. Благодатта се възцари!".

По думите на митрополит Николай днес човечеството все по-трудно живее в мир, защото вечните евангелски ценности са изместени от егоизма и егоцентризма. Дядо Николай призова вярващите да не се отклоняваме от пътя, завещан ни от Господ и святото евангелие.

На всички миряни, дошли в храма, ще бъдат раздадени червени яйца и молитвеници.

Автор: Николай Райшинов

снимка 1 Пловдивският митрополит Николай оглави службата за Второ Възкресение
снимка 2 Пловдивският митрополит Николай оглави службата за Второ Възкресение
снимка 3 Пловдивският митрополит Николай оглави службата за Второ Възкресение
снимка 4 Пловдивският митрополит Николай оглави службата за Второ Възкресение
снимка 5 Пловдивският митрополит Николай оглави службата за Второ Възкресение
снимка 6 Пловдивският митрополит Николай оглави службата за Второ Възкресение
Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
#служба #Великден #митрополит Николай #Пловдив
Още от: Регионални
Без Великденско хоро и томбола за живо агне заради пандемията в Русе
Без Великденско хоро и томбола за живо агне заради пандемията в Русе
Дворецът "Кричим" вече е отворен за посетители
Дворецът "Кричим" вече е отворен за посетители
100-годишна църква в село Равна има нужда от спешен ремонт
100-годишна църква в село Равна има нужда от спешен ремонт
Възкресение Христово в русенския храм "Света Троица"
Възкресение Христово в русенския храм "Света Троица"
Кукерски фестивал навръх Великден в село Елешница
Кукерски фестивал навръх Великден в село Елешница
Все по-малко българи си купуват агнешко месо от Гюргево заради коронавируса
Все по-малко българи си купуват агнешко месо от Гюргево заради коронавируса
Топ 24
Най-четени
Честито Възкресение Христово!
Честито Възкресение Христово!
БСП ще върне мандата
БСП ще върне мандата
Корнелия Нинова: Уверявам ви, че ще вземем най-доброто решение - за отечеството и за хората
Корнелия Нинова: Уверявам ви, че ще вземем най-доброто решение - за...
Откриха изчезналия рибар във водите на река Въча
Откриха изчезналия рибар във водите на река Въча
Борисов: Крещящо е мълчанието на кандидат-президента Радев за руското решение
Борисов: Крещящо е мълчанието на кандидат-президента Радев за...
Врачанският митрополит Григорий възвести Христовото Възкресение пред катедралата "Св. Александър Невски"
Врачанският митрополит Григорий възвести Христовото Възкресение...
Великден е! Посрещнахме най-светлия християнски празник Възкресение Христово
Великден е! Посрещнахме най-светлия християнски празник Възкресение...
Благодатният огън пристигна в България
Благодатният огън пристигна в България
Кога ще свалим маските?
Кога ще свалим маските?
През целия празничен ден времето ще е слънчево и топло
През целия празничен ден времето ще е слънчево и топло