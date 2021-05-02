Пловдивският митрополит Николай оглави службата за Второ Възкресение

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Свързана статия: Празнично богослужение за Второ Възкресение

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай оглави пасхалното богослужение за Второ Възкресение в митрополитския храм "Света Марина" в Пловдив.

В съслужението участват Знеполският епископ и викарий на митропорията Арсений и Дядо Сионий - Велички епископ и игумен на Бачковския и Троянския манастир, и други духовници.

Камбанен звън възгласи отново Христовото Възкресение. На различни езици бяха прочетени пасажи от евангелието на Йоан.

В словото си пред събралите се в храма миряни владиката на Пловдив заяви: " Христос дойде, за да ни даде живот вечен. Благодатта се възцари!".

По думите на митрополит Николай днес човечеството все по-трудно живее в мир, защото вечните евангелски ценности са изместени от егоизма и егоцентризма. Дядо Николай призова вярващите да не се отклоняваме от пътя, завещан ни от Господ и святото евангелие.

На всички миряни, дошли в храма, ще бъдат раздадени червени яйца и молитвеници.

Автор: Николай Райшинов