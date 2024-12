Победи за Ню Йорк Рейнджърс и Отава Сенатърс в НХЛ

Адам Фокс отбеляза гол и добави две асистенции, а Ню Йорк Рейнджърс победи Бъфало с 3:2 в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

Мика Зибанеджад реализира своя гол №300 в кариерата, а Райли Смит също вкара за Рейнджърс, който записа трети успех в 11 мача. Вратарят Игор Шестьоркин отрази 29 изстрела.

Оуен Пауър и Тейдж Томпсън бяха точни за Сейбърс, които загубиха осем поредни двубоя.

