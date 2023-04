Победи за Стан Вавринка и Доминик Тийм, загуба за Анди Мъри в Монте Карло

Бившият шампион Стан Вавринка от Швейцария започна с победа участието си на тенис турнира в Монте Карло от сериите "Мастърс 1000" на червени кортове с награден фонд от 5 779 335 евро. Той се наложи над нидерландеца Талон Грийкспоор с 5:7, 6:3, 6:4 и се класира за втория кръг.

38-годишният швейцарец загуби първия сет и бе изложен пред опасност, но успя да направи обрат.

"Беше важно да остана спокоен. В първия кръг трябва да намерите играта си. Първият мач на клей никога не е лесен срещу добър противник. Щастлив съм, че продължавам напред. Бе важно да се боря до края", каза Вавривнка, който е печелил турнира през 2014 година.

В следващия кръг той ще играе срещу американеца Тейлър Фриц, който е в Топ 10.

Бившият №3 в света Доминик Тийм (Австрия) спечели срещу французина Ришар Гаске с 6:1, 6:4, като това бе първа негова победа на турнир от "Мастърс 1000" в последните две години. Той ще се срещне в следващия кръг с датчанина Холгер Руне за място на осминафиналите.

First Masters 1000 win in two years ️@domithiem sees off Gasquet to advance into R2 in Monte Carlo!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/2QyQElkq7C