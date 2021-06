Почина японският Нобелов лауреат Ей-Ичи Негиши

Японският химик Ей-Ичи Негиши, който спечели Нобелова награда за разработване на метод за създаване на сложни химикали, необходими за производството на лекарства и електроника, почина на 85-годишна възраст.

Негиши почина в неделя в Индианаполис, се казва в изявление на университета „Пърдю”, добавяйки, че семейството му ще го погребе в Япония.

Роденият в Манджурия учен завършва престижния университет в Токио и работи в японския химически гигант Teijin, преди да замине за САЩ със стипендия на Фулбрайт през 1960 г., за да учи химия. Той се присъединява към факултета „Пърдю” през 1979 г.

През 2010 г. печели Нобелова награда за химия заедно с Ричард Хек от университета в Делауеър и Акира Сузуки от университета Хокайдо.

Чрез работата на триото органичната химия се е превърнала във „форма на изкуство, при което учените произвеждат чудесни химически творения в своите епруветки“, се казва в аргументацията за наградата.

