Погребаха Матю Пери в Холивуд (СНИМКА И ВИДЕО)

Матю Пери е бил погребан в Лос Анджелис. Частната церемония в тесен кръг се е състояла в гробищния парк в Холивудските хълмове.

На нея са присъствали останалите петима актьори от емблематичния сериал "Приятели" - Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Дейвид Шуимър и Мат Лебланк, както и най-близките на Матю Пери - около 20 души.

В мемориалния парк "Форест Лоун" са погребани знаменитости като Хъмфри Богарт, Нат Кинг Кол, Кларк Гейбъл, Майкъл Джексън и Елизабет Тейлър.

Матю Пери почина на 54-годишна възраст миналия уикенд при нелеп инцидент в дома си в Лос Анджелис.

Той ще остане завинаги в сърцата на почитателите си с ролята си на Чандлър Бинг в сериала "Приятели", сниман между 1994 и 2004 година.

Friends stars arriving at Matthew Perry’s funeral to say their last goodbyes pic.twitter.com/sRcWhtstVk

**Breaking News | Matthew Perry Laid to Rest in Hollywood Hills Cemetery**



Actor Matthew Perry, who passed away at 54, was laid to rest in the "Forest Lawn" cemetery in Los Angeles. Colleagues from the iconic show "Friends" joined family and friends for the funeral. The… pic.twitter.com/dvjYBm2t8t