Португалия унижи Люксембург за най-голямата победа в историята си

Отборът на Португалия продължи с отличните си изяви в квалификациите по пътя към Евро 2024 и записа шестия си пореден успех, след като разби с 9:0 у дома състава на Люксембург.

В исторически план това е най-изразителната победа за "мореплавателите" изобщо, откакто представителният тим на страната изиграва първата си среща през 1921-а година.

В понеделник вечер на "Естадио Алгарве" в южна Португалия селекцията на Роберто Мартинес определено се и още до почивката вече имаше четири попадения преднина благодарение на Гонсало Игнасио и Гонсало Рамош, които бяха точни на два пъти.

През втората част обаче шампионите от Евро 2016 изобщо не намалиха темпото и стигнаха до нови пет гола, като Диого Жота се разписа на два пъти, а Рикардо Орта, Бруно Фернандеш и Жоао Феликс по веднъж.

Любопитното е, че голямата звезда и капитан на португалците Кристиано Роналдо остана резерва през всичките 90 минути и така и не се появи в игра.

Успехът за "мореплавателите" е шести пореден в тази група от също толкова мачове, като те впечатляват и с голова разлика 24:0. Това означава още, че под ръководството на Роберто Мартинес тимът не просто няма грешна стъпка дотук, а все още не е допускал и попадения.

В същото време за Люксембург кошмарната вечер в Португалия завърши и с изравнен антирекорд, тъй като отборът от Великото херцогство за четвърти път в своята история допусна поражение с 0:9. Предишните подобни случаи бяха срещу Германия през 1936-а и на два пъти от Англия през 1960-а и 1982-а.

Междувременно, в друг двубой от тази група "J" Исландия срази Босна и Херцеговина с минималното 1:0 у дома след гол в продължението на срещата на Алфред Финбогасон. По същото време пък Словакия надигра с класическото 3:0 на свой терен Лихтенщайн, като всички попадения паднаха до 6-ата минута в срещата. Давид Ханцко откри резултата още в 1-ата минута, Ондрей Дуда удвои в 3-ата, а три по-късно Роберт Мак оформи и крайния резултат.

Така, след шест изиграни кръг Португалия е убедителен лидер в подреждането с пълен актив от 18 точки, следвана от Словакия с 13 и Люксембург с 10. На четвърто и пето място Босна и Херцеговина и Исландия имат по 6 пункта, а на дъното е състава на Лихтенщайн без актив и голова разлика 1-19.

