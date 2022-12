Потър стиска палци за Джеймс след травмата срещу Борнемут

Поредният проблем с контузия на Рийс Джеймс е причина за притеснение у Челси, като клубът и мениджърът Греъм Потър "стискат палци" за диагнозата на медицинския щаб.

Десният бек играеше първия си мач от октомври насам, след като травма на коляното го извади от Световното първенство в Катар, при успеха над Борнемут с 2:0 у дома. Но малко след началото на втората част, бранителят бе принуден да напусне терена заради нов проблем в коляното.

More injury heartache for Reece James?



Graham Potter and Chelsea have their "fingers crossed" that his latest knee injury is not serious!