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ПП събра подписи за извънредно заседание на парламента относно помилването на Огнян Атанасов

Николай Минков от Николай Минков
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ПП събра подписи за извънредно заседание на парламента относно помилването на Огнян Атанасов
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Събрахме подписи с искане за ново извънредно заседание на парламента по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“, каза председателят на Парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков пред журналисти в кулоарите на парламента.

По повод коментари, че ходът е предизборен, Денков заяви:

"Било предизборно? След изборите ще искаме нова информация. Това е системен проблем. 6 месеца Комисията за помилванията е работила в нарушение на закона. Излезе информация за 110 спорни помилвания. Какво искаме? Информация. И ако такава ни беше дадена - казусът щеше да е приключил. Защо продължава криенето на информация? Провали се онзи ден заседание на правна, защо?"

Стою Стоев: "Искаме извънредното заседание да е другата седмица във вторник. Искаме просто информация. От президентството дават такава избираемо. Има данни за други помилвания."

Той посочи, че са подкрепени от „Демократична България“ и ГЕРБ-СДС, а „Възраждане“ не са се подписали.

Бойко Рашков: "Има помилвания, които будят много въпроси. Изпращане на материали в прокуратурата - това тотално няма да даде информация! Трябва повече прозрачност при президентството. За петричкия ескобар - трябва да се знае кои са хората, които са подписали заключението за здравословното му състояние."

#подписи #извънредно заседание на парламента #ПП #Народно събрание

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