Премахват опасните конструкции на Княжевския лифт

Собственикът трябва да премахне опасните елементи, а при неизпълнение Общината ще организира демонтажа за негова сметка
Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт, който не работи от десетилетия. Собственикът на съоръжението – „Въжени линии“ ЕАД, трябва незабавно да отстрани носещите и теглещите въжета, опасните части от въжената система, кабелите и конструкциите, които застрашават хората. За останалите дейности по обезопасяването са определени срокове от 30 и 60 дни, съобщават от Столичната община.
Заповедта е издадена въз основа на извършено независимо конструктивно и техническо обследване, възложено от Столичната община, което установява тежки увреждания и сериозна опасност за хората, които преминават в района на лифта. На места въжетата висят на по-малко от два метра от земята, част от елементите на въжената система липсват, а по металните конструкции е установена силна корозия.
Снимки: Столичната община
Според експертите съществува риск от падане на въжета и части от съоръжението, като някои от конструкциите вече не могат да бъдат обезопасени чрез ремонт или укрепване.
След десетилетия, в които Княжевският лифт стои неизползваем, състоянието му изисква конкретни мерки за безопасността на посетителите на Витоша. Столичната община предприема тези действия в изпълнение на законовите си задължения за защита на живота и здравето на хората.
От Общината предупреждават, че при неизпълнение на заповедта ще предприемат последващи действия по законовия ред.