Премахват опасните конструкции на Княжевския лифт

Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт, който не работи от десетилетия. Собственикът на съоръжението – „Въжени линии“ ЕАД, трябва незабавно да отстрани носещите и теглещите въжета, опасните части от въжената система, кабелите и конструкциите, които застрашават хората. За останалите дейности по обезопасяването са определени срокове от 30 и 60 дни, съобщават от Столичната община.

Заповедта е издадена въз основа на извършено независимо конструктивно и техническо обследване, възложено от Столичната община, което установява тежки увреждания и сериозна опасност за хората, които преминават в района на лифта. На места въжетата висят на по-малко от два метра от земята, част от елементите на въжената система липсват, а по металните конструкции е установена силна корозия.

Снимки: Столичната община

Според експертите съществува риск от падане на въжета и части от съоръжението, като някои от конструкциите вече не могат да бъдат обезопасени чрез ремонт или укрепване.

След десетилетия, в които Княжевският лифт стои неизползваем, състоянието му изисква конкретни мерки за безопасността на посетителите на Витоша. Столичната община предприема тези действия в изпълнение на законовите си задължения за защита на живота и здравето на хората.

От Общината предупреждават, че при неизпълнение на заповедта ще предприемат последващи действия по законовия ред.