Приказката продължава - Ибинг Ву е първият китаец на финал в АТП тура

Ибинг Ву поднесе голямата изненада на тенис турнира в Далас. Той стана първият китаец в Оупън ерата, достигнал до финал на ниво АТП.

Азиатската сензация победи поставения под №1 в схемата Тейлър Фриц с 6:7, 7:5, 6:4 и ще спори за титлата срещу Джон Иснър.

Търсещият 17-ата си титла далеч по-опитен американец стигна до мача за трофея с 3:6, 7:5, 7:6 срещу още един представител на домакините - Джей Джей Улф.

Wu comes through



Wu Yibing defeats Taylor Fritz 6-7 7-5 6-4 to become the first Chinese player to ever reach an ATP final! #DalOpen pic.twitter.com/VRb6Mupase