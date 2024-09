Принцесата на Уелс Катрин завърши химиотерапията си

Принцесата на Уелс обяви, че е приключила химиотерапията си.

В много емоционално и лично видеобръщение Кейт отбелязва, че предстои дълъг път, но че планира да поеме някои обществени ангажименти тази година.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL