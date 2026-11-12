Продадоха на търг диамантена гривна със сапфир на династията Романови (СНИМКИ)

Диамантена гривна със сапфир на руската императорска династия Романови беше продадена за повече от 4,1 милиона швейцарски франка (4,9 милиона щатски долара) на търг в Женева, съобщи АП, като цитира аукционната къща „Сотбис“.

Сумата значително надхвърля предварителните очаквания. Сапфирът с тегло близо 198 карата е вграден в обсипана с диаманти гривна.

Камъкът с шлифовка тип „възглавничка“, за който се смята, че някога е принадлежал на руското императорско семейство, беше представен като изключителна рядкост. Очакваше се той да достигне цена между 850 000 и 1,7 милиона швейцарски франка (между 1 и 2 милиона щатски долара) на търга в Женева вчера късно вечерта, отбелязва АП.

Купувачът, който е частен колекционер, остава анонимен.

Цейлонският сапфир от 197,80 карата вероятно произхожда от Моголската империя в Южна Азия и попада сред руските императорски бижута през XIX век. Той е един от най-значимите оцелели скъпоценни камъни от руския двор.

Императрица Мария Фьодоровна, майка на цар Николай Втори, е носила сапфира на бала в Зимния дворец през 1903 г. – събитие, „смятано за последното голямо пищно тържество на имперска Русия и увековечено в някои от най-емблематичните портрети на двора на Романови“, посочват от аукционната къща.

След Руската революция сапфирът е вписан в инвентарните описи, преди да попадне в разпродажбите на императорски съкровища, организирани от съветското правителство, допълват от „Сотбис“.

Снимки: БГНЕС