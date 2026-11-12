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Продадоха на търг диамантена гривна със сапфир на династията Романови (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Купувачът, който е частен колекционер, остава анонимен

продадоха търг диамантена гривна сапфир династията романови снимки
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Диамантена гривна със сапфир на руската императорска династия Романови беше продадена за повече от 4,1 милиона швейцарски франка (4,9 милиона щатски долара) на търг в Женева, съобщи АП, като цитира аукционната къща „Сотбис“.

Сумата значително надхвърля предварителните очаквания. Сапфирът с тегло близо 198 карата е вграден в обсипана с диаманти гривна.

Камъкът с шлифовка тип „възглавничка“, за който се смята, че някога е принадлежал на руското императорско семейство, беше представен като изключителна рядкост. Очакваше се той да достигне цена между 850 000 и 1,7 милиона швейцарски франка (между 1 и 2 милиона щатски долара) на търга в Женева вчера късно вечерта, отбелязва АП.

Купувачът, който е частен колекционер, остава анонимен.

Цейлонският сапфир от 197,80 карата вероятно произхожда от Моголската империя в Южна Азия и попада сред руските императорски бижута през XIX век. Той е един от най-значимите оцелели скъпоценни камъни от руския двор.

Императрица Мария Фьодоровна, майка на цар Николай Втори, е носила сапфира на бала в Зимния дворец през 1903 г. – събитие, „смятано за последното голямо пищно тържество на имперска Русия и увековечено в някои от най-емблематичните портрети на двора на Романови“, посочват от аукционната къща.

След Руската революция сапфирът е вписан в инвентарните описи, преди да попадне в разпродажбите на императорски съкровища, организирани от съветското правителство, допълват от „Сотбис“.

Снимки: БГНЕС

#династията Романови #диамантена гривна #търг в Женева #търг

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