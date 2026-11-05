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Продадоха на търг джобен часовник на оцелял при потъването на четири кораба, сред които „Титаник“ и „Британик“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Джобен часовник, принадлежал на огняря Артър Джон Прийст, оцелял при потъването на четири кораба, сред които „Титаник“ и неговият кораб близнак „Британик“, беше продаден на търг във Великобритания за 3800 британски лири, съобщи Би Би Си.

Прийст, известен като „непотъващият огняр“, получава часовника в знак на благодарност, след като спасява живота на човек при потъването на кораба „Британик“ през 1916 г. Надписът върху часовника свидетелства за обстоятелствата, при които му е бил подарен.

Той оцелява при корабокрушенията на „Титаник“ през 1912 г., „Алкантара“ и „Британик“ през 1916 г., както и на „Донегал“ през 1917 г. При потъването на „Титаник“ Прийст се намира в най-дълбоките части на кораба, но успява да се спаси, макар и с измръзнали пръсти на краката и травма на единия крак.

Часовникът беше предложен на търг в замъка Съдли, графство Глостършър. Наддаването започна от 3000 лири и достигна 3800 лири, допълва Би Би Си. Според старшия аукционист Никълъс Грейнджър предметът е предизвикал значителен интерес заради своята рядкост и изключителна историческа стойност.

След корабокрушението на „Донегал“ Прийст се отказва от моряшката професия и умира в Саутхемптън на 11 февруари 1937 г.

На същия търг беше продадена и сребърна табакера, принадлежала на стюард от „Титаник“, за 5700 британски лири.

#джобен часовник #потъването на Титаник #Титаник #търг

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