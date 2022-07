ПСЖ оповести раздялата с Почетино и представи Галтие

Пари Сен Жермен потвърди раздялата с мениджъра на клуба Маурисио Почетино.

Треньорът се присъедини към столичани през януари 2021 г. Той заемаше ролята на старши треньор в продължение на 84 официални срещи. Под ръководството на бившия защитник на клуба, парижани спечелиха, Суперкупата на Франция за 2020 г., Купата на страната за 2021 г. и 10-ата титла на отбора.

Почетино ще получи около 10 млн. евро компенсация, която включва и обезщетенията за неговите асистенти.

Paris Saint-Germain confirm that Mauricio Pochettino has ended his role at the Club.



The Club would like to thank Mauricio Pochettino and his staff for their work and wish them the best for the future. pic.twitter.com/Y7ef0qVLVh