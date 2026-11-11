Пьотр Нестеров стартира с успех участието си на сингъл на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в Ноксвил, Тенеси

Пьотр Нестеров започна с успех участието си на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Ноксвил, Тенеси (САЩ) с награден фонд 107 хиляди долара.

23-годишният българин победи квалификанта Тимо Легу (Франция) с 6:2, 2:6, 6:4 за два часа и 11 минути на корта.

След като двамата си размениха по един сет, в решаващата трета част Нестеров поведе с 4:2, но допусна изравняване до 4:4. Тогава дойде най-важният пробив, чрез който българинът поведе с 5:4 и на собствен сервис успя да затвори срещата.

Съперник на Пьотр Нестеров във втория кръг ще бъде седмият поставен Лиъм Драксъл (Канада).

С този успех българинът заработи 6 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 282-рото място.