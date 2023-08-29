Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ
НОВИНИ
У нас
По света
Още
Здраве
Образование
След новините
Твоята новина
BG
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

Радослав Гидженов ръководи Берое – ЦСКА от осмия кръг на Първа лига

от БНТ
21:45, 29.08.2023
Чете се за: 03:55 мин.
Спорт
гидженов ръководи левски ndash цска 1948 драганов получи дербито пловдив
Снимка: БГНЕС
Слушай новината
Слушай новините днес

Радослав Гидженов бе определен за главен съдия на двубоя между Берое и ЦСКА. Срещата от осмия кръг на Първа лига е в събота, 2 септември, от 21:15 часа.

Помощници на Гидженов ще бъдат Георги Минев и Георги Стамболджиев, а четвърти съдия е Валентин Железов. На ВАР-а ще оперират Георги Давидов и Милен Арабаджиев, съдийски наблюдател е Николай Петров.

Васимир Ел-Хатиб получи наряд за мача на Левски с Хебър на „Герена“ в неделя, 3 септември, от 21:15 часа.

Всички съдийски назначения за осмия кръг в Първа лига:

1 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

1 септември 2023 г., петък, 19:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Георги Василев Йорданов

1 септември 2023 г., петък, 21:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Радан Василев Мирянов

2 септември 2023 г., събота, 19:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Етър ВТ

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Александър Костадинов Костадинов

2 септември 2023 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Николай Тодоров Петров

3 септември 2023 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Крумовград

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Петър Стоянов Петров

3 септември 2023 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Левски - ФК Хебър 1918

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Стоян Маринов Алексиев.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
#Берое Стара Загора #Радослав Гидженов #Първа лига #футбол #цска #БФС
Още от: Футбол
Хосе Мария Бакеро се среща с медиите в четвъртък, за да разясни ситуацията в Славия
Хосе Мария Бакеро се среща с медиите в четвъртък, за да разясни ситуацията в Славия
Айнтрахт Франкфурт се раздели с един от водещите си футболисти преди реванша с Левски
Айнтрахт Франкфурт се раздели с един от водещите си футболисти преди реванша с Левски
Левски тренира в пълен състав преди реванша с Айнтрахт в Лигата на конференциите
Левски тренира в пълен състав преди реванша с Айнтрахт в Лигата на конференциите
Защитникът на Локо Пд Калоян Костов ще отсъства от терените поне месец, Мартин Паскалев пред завръщане в игра
Защитникът на Локо Пд Калоян Костов ще отсъства от терените поне месец, Мартин Паскалев пред завръщане в игра
Румен Радев се срещна със Стилиян Петров дни преди „Мача на надеждата“ в София
Румен Радев се срещна със Стилиян Петров дни преди „Мача на надеждата“ в София
Евертън привлече нападател на Удинезе
Евертън привлече нападател на Удинезе
Топ 24
Най-четени
Над 40 000 лв. на месец - морално ли е директори на държавни и общински болници да получават такъв доход?
Над 40 000 лв. на месец - морално ли е директори на държавни и...
Една жертва и 5 ранени след катастрофа на пътя между Якоруда и Юруково
Една жертва и 5 ранени след катастрофа на пътя между Якоруда и Юруково
България започва тази вечер участието си на европейското първенство по волейбол за мъже
България започва тази вечер участието си на европейското първенство...
Божков е бил експулсиран от ОАЕ заради връзки с руски граждани според източници на БНТ
Божков е бил експулсиран от ОАЕ заради връзки с руски граждани...
Лелята на блъснатото дете в с. Прилеп: Животът на момченцето спря
Лелята на блъснатото дете в с. Прилеп: Животът на момченцето спря
Дядото на прегазеното в село Прилеп дете е обвинен за убийството на шофьора
Дядото на прегазеното в село Прилеп дете е обвинен за убийството на...
България излиза срещу Нидерландия в четвъртфинален мач на европейското първенство по волейбол за жени
България излиза срещу Нидерландия в четвъртфинален мач на...
Княгиня Калина получи обвинението си, отказа коментар за медиите (СНИМКИ)
Княгиня Калина получи обвинението си, отказа коментар за медиите...
Нургюл Салимова: Не съм толкова далеч от най-добрите в света
Нургюл Салимова: Не съм толкова далеч от най-добрите в света
Оставиха в ареста само един от задържаните за заличаване на серийните на крадени автомобили
Оставиха в ареста само един от задържаните за заличаване на серийните на крадени автомобили