Радослав Гидженов ръководи Берое – ЦСКА от осмия кръг на Първа лига
Радослав Гидженов бе определен за главен съдия на двубоя между Берое и ЦСКА. Срещата от осмия кръг на Първа лига е в събота, 2 септември, от 21:15 часа.
Помощници на Гидженов ще бъдат Георги Минев и Георги Стамболджиев, а четвърти съдия е Валентин Железов. На ВАР-а ще оперират Георги Давидов и Милен Арабаджиев, съдийски наблюдател е Николай Петров.
Васимир Ел-Хатиб получи наряд за мача на Левски с Хебър на „Герена“ в неделя, 3 септември, от 21:15 часа.
Всички съдийски назначения за осмия кръг в Първа лига:
1 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
1 септември 2023 г., петък, 19:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Георги Василев Йорданов
1 септември 2023 г., петък, 21:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Радан Василев Мирянов
2 септември 2023 г., събота, 19:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Етър ВТ
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Александър Костадинов Костадинов
2 септември 2023 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Николай Тодоров Петров
3 септември 2023 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Крумовград
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Петър Стоянов Петров
3 септември 2023 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Левски - ФК Хебър 1918
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Стоян Маринов Алексиев.
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