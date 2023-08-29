Радослав Гидженов ръководи Берое – ЦСКА от осмия кръг на Първа лига

Радослав Гидженов бе определен за главен съдия на двубоя между Берое и ЦСКА. Срещата от осмия кръг на Първа лига е в събота, 2 септември, от 21:15 часа.

Помощници на Гидженов ще бъдат Георги Минев и Георги Стамболджиев, а четвърти съдия е Валентин Железов. На ВАР-а ще оперират Георги Давидов и Милен Арабаджиев, съдийски наблюдател е Николай Петров.

Васимир Ел-Хатиб получи наряд за мача на Левски с Хебър на „Герена“ в неделя, 3 септември, от 21:15 часа.

Всички съдийски назначения за осмия кръг в Първа лига:

1 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

1 септември 2023 г., петък, 19:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Георги Василев Йорданов

1 септември 2023 г., петък, 21:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Радан Василев Мирянов

2 септември 2023 г., събота, 19:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Етър ВТ

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Александър Костадинов Костадинов

2 септември 2023 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Николай Тодоров Петров

3 септември 2023 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Крумовград

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Петър Стоянов Петров

3 септември 2023 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Левски - ФК Хебър 1918

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Стоян Маринов Алексиев.

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