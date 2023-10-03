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Радослав Гидженов ще ръководи първото Вечно дерби за сезона

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от Борил Гочев
18:45, 03.10.2023
Чете се за: 05:20 мин.
Спорт
Радослав Гидженов ще ръководи първото Вечно дерби за сезона
Снимка: startphoto.bg
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Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на първото за този сезон Вечно дерби между отборите на Левски и ЦСКА, обявиха от Съдийската комисия към БФС.

Сблъсъкът между "червени" и "сини" от 13-ия кръг на Първа лига е тази събота (7 октомври) от 14:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

За 32-годишния Гидженов, който е считан за най-проспериращия млад арбитър у нас, това ще бъде първо дерби между ЦСКА и Левски, което той ще ръководи, а негови помощници ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков.

Най-добрият рефер в България Георги Кабаков също ще бъде въвлечен в този двубой, като той ще отговарят за системата ВАР, а ролята на негов асистент е отредена на Ивайло Стоянов.

Другият интригуващ сблъсък от 13-ия кръг на Първа лига, който ще противопостави лидерите в класирането Черно море и Локомотив Пловдив, бе поверен на Георги Давидов. Негови асистенти ще бъдат Иво Колев и Мартин Велев, а отговорни за ВАР - Георги Иванов и Мирослав Иванов.

Мачът на стадион "Тича" във Варна е отново в събота (7 октомври) от 20:15 часа.

Ето ги и всички съдийски назначения за 13-ия кръг в Първа лига:

6 октомври 2023 г., петък, 17:30 ч.
ФК Крумовград - ПФК Ботев Враца
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Петър Стоянов Петров

6 октомври 2023 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Йордан Динков Сталев

7 октомври 2023 г., събота, 14:45 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Георги Николов Кабаков
СН: Йордан Костадинов Иванов

7 октомври 2023 г., събота, 17:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Костадин Ангелов Гергинов

7 октомври 2023 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Георги Спасов Славов

8 октомври 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Етър ВТ - ФК Хебър 1918
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Георги Крумов Виделов

8 октомври 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев АД
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Антон Симеонов Генов

8 октомври 2023 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Красимир Атанасов Атанасов
СН: Кольо Димитров Данев

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# Радослав Гидженов #ПФК ЦСКА #Първа лига #Вечното дерби #ПФК ЛЕВСКИ
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