Радослав Гидженов ще свири Черно море - Левски, Любослав Любомиров получи сблъсъка между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Съдийската комисия обяви назначенията за 11-ия кръг на Първа лига, като Никола Попов ще ръководи Ботев Пловдив - Славия, а Кристиян Колев ще бъде главен арбитър на Лудогорец - Арда
Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на един от най-интересните двубои от 11-ия кръг на Първа лига между Черно море и Левски. Срещата на стадион „Тича“ във Варна е насрочена за 11 октомври (неделя) от 17:30 часа.
Гидженов ще бъде подпомаган от Иво Колев и Тодор Вуков, а четвърти съдия ще бъде Георги Новачев. За системата ВАР ще отговаря Димитър Димитров, докато негов асистент ще бъде Денислав Сталев.
Двубоят между "моряците“ и "сините“ се очертава като един от акцентите в програмата на кръга, а съдийското назначение ще бъде под вниманието на двата отбора и техните привърженици.
Другият любопитен сблъсък в неделната програма противопоставя ЦСКА 1948 и ЦСКА. Мачът е с начален час 20:00, а главен арбитър ще бъде Любослав Любомиров. Негови помощници ще са Петър Митрев и Дарин Иванов, докато Кристина Георгиева е определена за четвърти съдия. ВАР арбитър ще бъде Станимир Тренчев, а АВАР – Християна Гутева.
Съботната програма предлага три двубоя, като най-късният от тях е между Ботев Пловдив и Славия. Срещата ще започне в 20:00 часа, а съдийската бригада ще бъде водена от Никола Попов. За ВАР ще отговаря Волен Чинков.
Преди това Ботев Враца приема Спартак Варна от 15:00 часа под ръководството на Георги Стоянов, а Локомотив София ще се изправи срещу Локомотив Пловдив от 17:30 часа с главен съдия Геро Писков.
В неделя, освен двата водещи сблъсъка, Септември София ще посрещне Дунав Русе от 15:00 часа. Главен арбитър на срещата ще бъде Тодор Киров.
Последният двубой от обявената програма е в понеделник, 12 октомври, когато Лудогорец приема Арда от 20:00 часа. Срещата е поверена на Кристиян Колев, а Георги Давидов ще отговаря за ВАР.
Пълен списък със съдийските назначения за 11-ия кръг на efbet Лига
10 октомври (събота)
15:00 часа | Ботев Враца – Спартак Варна
Главен съдия: Георги Петров Стоянов
Асистент-съдии: Станимир Илков Илков и Васил Стоянов Шавов
Четвърти съдия: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Петър Милков Николов
Съдийски наблюдател: Георги Владимиров Игнатов
17:30 часа | Локомотив София – Локомотив Пловдив
Главен съдия: Геро Георгиев Писков
Асистент-съдии: Мартин Емилов Венев и Драгомир Веселинов Димитров
Четвърти съдия: Васил Петров Минев
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев
АВАР: Антонио Тодоров Антов
Съдийски наблюдател: Валентин Желев Добрев
20:00 часа | Ботев Пловдив – Славия
Главен съдия: Никола Антонов Попов
Асистент-съдии: Марио Георгиев Данаилов и Радослав Георгинов Вутов
Четвърти съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Михаел Петков Павлов
Съдийски наблюдател: Ангел Любенов Ангелов
11 октомври (неделя)
15:00 часа | Септември София – Дунав Русе
Главен съдия: Тодор Недялков Киров
Асистент-съдии: Теодор Пешев Петров и Живко Руменов Петров
Четвърти съдия: Петър Милков Николов
ВАР: Георги Димитров Давидов
АВАР: Михаел Петков Павлов
Съдийски наблюдател: Николай Йорданов Колев
17:30 часа | Черно море – Левски
Главен съдия: Радослав Петров Гидженов
Асистент-съдии: Иво Николаев Колев и Тодор Василев Вуков
Четвърти съдия: Георги Георгиев Новачев
ВАР: Димитър Димитров Димитров
АВАР: Денислав Йорданов Сталев
Съдийски наблюдател: Ахмед Яшар Ахмед
20:00 часа | ЦСКА 1948 – ЦСКА
Главен съдия: Любослав Бисеров Любомиров
Асистент-съдии: Петър Велизаров Митрев и Дарин Василев Иванов
Четвърти съдия: Кристина Георгиева Георгиева
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Християна Красимирова Гутева
Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов
12 октомври (понеделник)
20:00 часа | Лудогорец – Арда Кърджали
Главен съдия: Кристиян Николов Колев
Асистент-съдии: Йордан Петров Петров и Светослав Колев Енчев
Четвърти съдия: Димо Стоянов Димов
ВАР: Георги Димитров Давидов
АВАР: Георги Петров Стоянов
Съдийски наблюдател: Кольо Димитров Данев