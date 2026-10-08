Радослав Гидженов ще свири Черно море - Левски, Любослав Любомиров получи сблъсъка между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на един от най-интересните двубои от 11-ия кръг на Първа лига между Черно море и Левски. Срещата на стадион „Тича“ във Варна е насрочена за 11 октомври (неделя) от 17:30 часа.

Гидженов ще бъде подпомаган от Иво Колев и Тодор Вуков, а четвърти съдия ще бъде Георги Новачев. За системата ВАР ще отговаря Димитър Димитров, докато негов асистент ще бъде Денислав Сталев.

Двубоят между "моряците“ и "сините“ се очертава като един от акцентите в програмата на кръга, а съдийското назначение ще бъде под вниманието на двата отбора и техните привърженици.

Другият любопитен сблъсък в неделната програма противопоставя ЦСКА 1948 и ЦСКА. Мачът е с начален час 20:00, а главен арбитър ще бъде Любослав Любомиров. Негови помощници ще са Петър Митрев и Дарин Иванов, докато Кристина Георгиева е определена за четвърти съдия. ВАР арбитър ще бъде Станимир Тренчев, а АВАР – Християна Гутева.

Съботната програма предлага три двубоя, като най-късният от тях е между Ботев Пловдив и Славия. Срещата ще започне в 20:00 часа, а съдийската бригада ще бъде водена от Никола Попов. За ВАР ще отговаря Волен Чинков.

Преди това Ботев Враца приема Спартак Варна от 15:00 часа под ръководството на Георги Стоянов, а Локомотив София ще се изправи срещу Локомотив Пловдив от 17:30 часа с главен съдия Геро Писков.

В неделя, освен двата водещи сблъсъка, Септември София ще посрещне Дунав Русе от 15:00 часа. Главен арбитър на срещата ще бъде Тодор Киров.

Последният двубой от обявената програма е в понеделник, 12 октомври, когато Лудогорец приема Арда от 20:00 часа. Срещата е поверена на Кристиян Колев, а Георги Давидов ще отговаря за ВАР.

Пълен списък със съдийските назначения за 11-ия кръг на efbet Лига

10 октомври (събота)

15:00 часа | Ботев Враца – Спартак Варна

Главен съдия: Георги Петров Стоянов

Асистент-съдии: Станимир Илков Илков и Васил Стоянов Шавов

Четвърти съдия: Денислав Йорданов Сталев

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Петър Милков Николов

Съдийски наблюдател: Георги Владимиров Игнатов

17:30 часа | Локомотив София – Локомотив Пловдив

Главен съдия: Геро Георгиев Писков

Асистент-съдии: Мартин Емилов Венев и Драгомир Веселинов Димитров

Четвърти съдия: Васил Петров Минев

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев

АВАР: Антонио Тодоров Антов

Съдийски наблюдател: Валентин Желев Добрев

20:00 часа | Ботев Пловдив – Славия

Главен съдия: Никола Антонов Попов

Асистент-съдии: Марио Георгиев Данаилов и Радослав Георгинов Вутов

Четвърти съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Михаел Петков Павлов

Съдийски наблюдател: Ангел Любенов Ангелов

11 октомври (неделя)

15:00 часа | Септември София – Дунав Русе

Главен съдия: Тодор Недялков Киров

Асистент-съдии: Теодор Пешев Петров и Живко Руменов Петров

Четвърти съдия: Петър Милков Николов

ВАР: Георги Димитров Давидов

АВАР: Михаел Петков Павлов

Съдийски наблюдател: Николай Йорданов Колев

17:30 часа | Черно море – Левски

Главен съдия: Радослав Петров Гидженов

Асистент-съдии: Иво Николаев Колев и Тодор Василев Вуков

Четвърти съдия: Георги Георгиев Новачев

ВАР: Димитър Димитров Димитров

АВАР: Денислав Йорданов Сталев

Съдийски наблюдател: Ахмед Яшар Ахмед

20:00 часа | ЦСКА 1948 – ЦСКА

Главен съдия: Любослав Бисеров Любомиров

Асистент-съдии: Петър Велизаров Митрев и Дарин Василев Иванов

Четвърти съдия: Кристина Георгиева Георгиева

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Християна Красимирова Гутева

Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов

12 октомври (понеделник)

20:00 часа | Лудогорец – Арда Кърджали

Главен съдия: Кристиян Николов Колев

Асистент-съдии: Йордан Петров Петров и Светослав Колев Енчев

Четвърти съдия: Димо Стоянов Димов

ВАР: Георги Димитров Давидов

АВАР: Георги Петров Стоянов

Съдийски наблюдател: Кольо Димитров Данев