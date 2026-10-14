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Рафаел Ходар продължава да впечатлява в Шанхай, нов обрат го доближи до финалите нa ATP

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20-годишният испанец елиминира Ботик ван де Зандсхулп след трисетова битка, а Каспер Рууд продължи напред след контузия на Феликс Оже-Алиасим

Рафаел Ходар продължава да впечатлява в Шанхай, нов обрат го доближи до финалите нa ATP
Снимка: БГНЕС
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Младата испанска надежда Рафаел Ходар продължава впечатляващото си представяне на турнира от сериите "Мастърс“ в Шанхай. 20-годишният тенисист постигна трети пореден обрат в три сета, след като победи нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп с 6:7(4), 6:4, 6:2 и се класира за четвъртфиналите на престижната надпревара в Китай.

Поставеният под номер 12 испанец се нуждаеше от два часа и половина, за да преодолее съпротивата на своя съперник и да продължи успешното си дебютно участие в Шанхай.

Двубоят започна трудно за Ходар, който отстъпи първия сет след тайбрек. Ван де Зандсхулп демонстрира стабилност в ключовите моменти и успя да отрази две възможности за пробив, преди да наложи волята си в решителния гейм.

Нидерландецът спечели тайбрека със 7:4 и направи първата крачка към победата в първия официален сблъсък между двамата на ниво ATP.

Ходар обаче за пореден път показа характер и не позволи загубеният сет да повлияе на представянето му.

Испанецът започна втората част с пробив, който се оказа повратен момент в срещата. Ранното предимство му даде необходимото самочувствие, за да повиши нивото на играта си и постепенно да поеме инициативата.

Ходар успя да задържи аванса си и затвори втория сет с 6:4, изпращайки двубоя в решителна трета част.

В нея младият испанец вече контролираше събитията на корта. Той демонстрира по-голяма увереност и спечели сета с категоричното 6:2, с което си осигури място сред най-добрите осем в турнира.

Това беше трети пореден мач в Шанхай, в който Ходар успя да обърне резултата след загубен първи сет. Серията е още едно доказателство за неговата устойчивост в напрегнатите моменти и способността му да намира решения дори когато срещите не се развиват според очакванията му.

След победата испанецът призна, че съперникът му е бил по-добър в ключовите разигравания през първата част, но ранният пробив във втория сет е променил хода на двубоя.

„Мисля, че правих правилните неща, но той изигра важните точки в тайбрека по-добре от мен. Затова спечели първия сет“, коментира Ходар, цитиран от официалния сайт на ATP.

"Във втория сет започнах с пробив, който ми помогна да вляза в по-добра форма. Много съм щастлив от това как се разви мачът днес“, добави испанският тенисист.

Успехът в Шанхай има особено значение за Ходар и заради битката за участие във финалния турнир на ATP в Торино.

В първия си пълен сезон в професионалния тур 20-годишният испанец вече има впечатляващ баланс от 41 победи и 16 загуби.

Той заема 11-ото място в класацията за финалите на АТП, като изостава само със 131 точки от десетия Новак Джокович.

Всяка следваща победа в Шанхай може да се окаже изключително важна за амбициите му да продължи борбата за дебютно участие в заключителния турнир на сезона.

На четвъртфиналите Ходар ще се изправи срещу норвежеца Каспер Рууд, който продължи напред след преждевременен край на двубоя си с Феликс Оже-Алиасим.

Поставеният под номер 20 Рууд водеше с 5:2 срещу четвъртия в схемата канадец, когато Оже-Алиасим беше принуден да се откаже заради контузия.

Така норвежкият тенисист си осигури място сред най-добрите осем без да се налага да довършва срещата.

Предстоящият сблъсък между Ходар и Рууд обещава сериозно изпитание за младия испанец, който ще се опита да продължи впечатляващата си серия и да направи още една крачка към заключителните етапи на турнира.

#Мастърс турнир в Шанхай 2026 #Рафаел Ходар

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