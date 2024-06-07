Ралф Рангник обяви окончателния състав на Австрия

Селекционерът на националния отбор на Австрия-Ралф Рангник обяви окончателния състав за Европейското първенство в Германия през 2024 година.

В груповата фаза на Евро 2024 отборът на Австрия ще играе срещу Полша, Франция и Нидерландия.

Състав на Австрия:

Вратари: Никлас Хедл (Рапид), Хайнц Линднер (Юнион, Белгия), Патрик Пенц (Брьондби, Дания).

Защитници: Флавиус Данилюк (РБ Залцбург, Австрия), Кевин Дансо (Ланс, Франция), Филип Линхарт (Фрайбург, Германия), Филип Мвене (Майнц 05, Германия), Стефан Пош (Болоня, Италия), Леополд Куерфелд (Рапид Виена, Австрия), Герно Траунер (Фейенорд, Нидерландия), Максимилиан Вебер (Борусия Мьонхенгладбах, Германия).

Полузащитници: Кристоф Баумгартнер (РБ Лайпциг, Германия), Флориан Грилич (Хофенхайм, Германия), Марко Грюл (Рапид Виена, Австрия), Флориан Кайнц (Кьолн, Германия), Конрад Лаймер (Байерн Мюнхен, Германия), Александър Прас (Щурм Грац, Австрия), Марсел Забицер (Борусия Дортмунд, Германия), Романо Шмид (Вердер Бремен, Германия), Матиас Зайдл (Рапид Виена, Австрия), Николас Зайвалд (РБ Лайпциг, Германия), Патрик Вимер (Волфсбург, Германия).

Нападатели: Марко Арнаутович (Интер, Италия), Максимилиан Ентруп (Хартберг, Австрия), Михаел Грегорич (Фрайбург, Германия), Андреас Вайман (Уест Бромич, Англия).

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