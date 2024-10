Реал Мадрид спечели у дома срещу Партизан в Евролигата, Ксавие Ратан-Майс открадна шоуто

Реал Мадрид постигна първа победа през новия сезон в Евролигата по баскетбол.

Отборът на Чус Матео надделя над Партизан с 93:86 в среща от втория кръг на турнира.

До последната четвърт мачът беше балансиран и Партизан дишаше във врата на домакините. Така на почивката Реал имаше крехък аванс от 3 точки, и четири в края на третата четвърт (68:64).

Навлизайки в последната част, след серия от 13:2 за домакините, която включваше две тройки на канадеца Ратан-Майс, "белите" дръпнаха със 17 (83:66).

Партизан се опита да се върне и намали преднината до девет (84:75) и дори до седем (90:83), но беше твърде късно.

Серж Ибака с 15 точки беше най-резултатен за победителите, но новакът в редиците на "белите" Ксавие Ратан-Майс открадна шоуто с 12 точки при 4/4 от стрелбата за три. Ибака се отчете и със 7 борби, 12 точки за успеха добави и Джанан Муса.

Карлик Джоунс бе най-резултатен за Партизан с 15 точки. С по 12 завършиха Ваня Маринкович и Стърлинг Браун.

