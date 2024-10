Шампионът Панатинайкос се справи у дома с Байерн за втори успех през новия сезон в Евролигата

В първия си домакински мач защитаващият титлата си отбор на Панатинайкос не позволи на Байерн Мюнхен да развали купона в реновираната им зала. "Зелените" бяха длъжни да се справят и го направиха, като спечелиха 94:79, за да стартират сезона в Евролигата с две победи.

Гръцките фенове искаха шоу и Панатинайкос им го даде, като започна мача със серия от 10:0, а след това поведе с 20:8. В края на първия период резултатът беше 25:16, а на полувремето домакините водеха с 13 (47:34). Байерн опита да притисне шампионите и в някои моменти успя, но все пак вдъхновени от подкрепата на своите привърженици "зелените" си взеха своето.

Матиас Лесор с 22 точки беше най-резултатен за победителите, следван от Кендрик Нън със 17 и 6 асистенции. Ернангомес добави 12 точки, Джериан Грант се разписа с 11, а Лоренцо Браун завърши с девет за успеха.

Девин Букър с 15 точки и Карсен Едуардс с 14 бяха най-резултатните за гостите.

