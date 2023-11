Реал Сосиедад развинти Бенфика за отрицателно време и докосва осминафиналите в Шампионската лига

Реал Сосиедад направи огромна крачка към своето първо класиране за елиминационната фаза на Шампионската лига след 20-годишна пауза, след като победи с 3:1 у дома Бенфика в мач от четвъртия кръг на груповата фаза на надпреварата.

На своя "Аноета" в Сан Себастиан домакините изиграха много силно първо полувреме, в което тотално разбиха своя съперник, вкарвайки му три гола в рамките на само 15 минути.

В 6-ата Микел Мерино даде аванс на испанците, пет по-късно Микел Оярсабал удвои след грешка в отбраната на гостите, а в 21-ата минута Андер Баренечеа направи аванса на "баските" класически.

Превъзходството на футболистите на Иманол Алгуасил преди почивката бе толкова ясно изразено, че тяхната преднина можеше да бъде още по-изразителна, ако още един гол на Мерино не бе отменен заради игра с ръка, маркирана от ВАР, и Браис Мендес бе отбелязал дузпата, отсъдена в полза на своя тим в 29-ата минута.

През второто полувреме "лисабонските орли" все пак намериха сили да направят загубата си малко по-почетна благодарение на Рафа Силва, който беше точен за крайното 1:3 в 49-ата минута.

В класирането Реал Сосиедад остава на върха в тази група "D" с 10 точки, докато кошмарът за Бенфика продължава и португалският шампион е на дъното без актив след първите четири мача.

