Рекорд: 4,28 млн. са чуждите граждани в Япония

Броят на чуждестранните граждани, пребиваващи в Япония, е достигнал рекордните 4,28 млн. души в края на юни, или 3,4 на сто от населението на страната, показват публикувани днес правителствени данни, цитирани от Киодо. Увеличението е с около 155 000 души спрямо края на 2025 г.

Заради новите изисквания, въведени в Страната на изгряващото слънце, чужденците, пристигнали през първата половина на 2026 г. с визи за управление на бизнес, са намаляли с 80,9 на сто на годишна база до 635 души.

Според вида на разрешението най-голяма е групата на постоянно пребиваващите, която е нараснала с 1,5 на сто спрямо края на 2025 г. до 961 342 души.

Следват притежателите на визи за инженери, специалисти в областта на хуманитарните науки и международните услуги, включително преводачи. Броят им се е увеличил с 8,5 на сто до 516 184 души. Чужденците със студентски визи са нараснали с 3,2 на сто до 479 626 души.

Общо 444 256 души са със статут на квалифицирани работници от определени категории, позволяващ им да започнат работа със специализирани знания и умения, без предварително обучение в Япония. Сред тях работниците от втора категория са се увеличили повече от два пъти спрямо края на миналата година до 18 295 души.

Гражданите на Китай, Виетнам и Южна Корея представляват половината от чуждестранните жители на страната. Спрямо края на 2025 г. броят на гражданите на Мианма е нараснал с 15,9 на сто, а на Индонезия с 15,6 на сто.

Общият брой на влезлите в Япония чужденци, включително туристите, е надхвърлил 21,4 млн. през първото полугодие, с около 71 000 повече спрямо същия период на миналата година.

Броят на новопристигналите чужденци обаче е намалял с 0,1 на сто до около 19,71 млн. души. Спадът се дължи на по-малкия брой пристигащи от Китай на фона на влошените двустранни отношения.

Към 1 юли чужденците, пребиваващи незаконно в Япония, са били 65 229 души, с 4,8 на сто по-малко спрямо шест месеца по-рано. Най-много сред тях са гражданите на Тайланд, 10 260 души, следвани от тези на Виетнам и Южна Корея.