Русе: Изборният ден премина спокойно, протоколите бяха обработени преди 4.00 часа

Още преди 4:00 часа тази сутрин Районната избирателна комисия в Русе приключи обработката на изборните протоколи. Този път процесът премина значително по-бързо в сравнение с вота на 25 октомври.

При 100% обработени протоколи резултатите в Русе и региона показват, че кандидатската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 65,7% от гласовете. За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 31,1% от избирателите, а 3,2% са избрали квадратчето „Не подкрепям никого“.

До урните са отишли близо 51 000 души от общо около 195 000 избиратели с право на глас.

Членовете на секционните избирателни комисии определят изборния ден като спокоен и по-лек за организация в сравнение с предходния тур. Според тях по-високата активност и гласуването само за две кандидатски двойки са улеснили работата им.

Някои от членовете на комисиите обаче отбелязват, че е необходимо да се привличат повече млади и технически грамотни хора.

Имало е и забележки към организацията пред секциите. На места избирателите са чакали на опашки под дъжда, вместо да им бъде осигурена възможност да изчакват на закрито.

"Чисто организационно се случиха добре нещата. Забележката ми е, че опашката навън се извива на дъжда, имаше вариант да се подслонят хората вътре и да се направи различна организация".

Изборният ден в областта е преминал без сериозни нарушения. Подадена е една жалба, свързана с гласуването на по-възрастен избирател, който е поискал придружител. Член на секционната комисия е влязъл в тази роля, но според сигнала е отбелязал на машината различна кандидатска двойка от посочената от избирателя. Колегите му са подали жалба по случая.

Не са регистрирани проблеми с машините, които да са наложили преминаване изцяло към гласуване с хартиени бюлетини.

Сред любопитните сигнали от изборния ден са и оплакванията на членове на секционни комисии за липса на отопление в някои училища, където са били разположени избирателните секции. Районната избирателна комисия е препратила сигналите към общинската администрация за предприемане на необходимите мерки.

Общо 335 секции са функционирали в област Русе, а около 400 служители на МВР са се грижили за обществения ред и сигурността.

Въпреки проливния дъжд и натоварения изборен ден, част от членовете на секционните комисии са продължили да празнуват след приключването на изборния процес.

Така и в Русе изборите преминаха без сериозни инциденти, а обработката на протоколите приключи значително по-бързо от очакваното.