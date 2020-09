Руската оперна звезда Анна Нетребко е с коронавирус

Руското сопрано Анна Нетребко е в болница с COVID-19.

В профила си в Туитър оперната звезда съобщи, че е с положителна проба за коронавируса и се лекува от пневмония. Тя отбелязва, че в организма на съпруга ѝ са открити антитела. В началото на септември двамата откриха новия сезон на Болшой театър с "Дон Карлос".

Hello friends, I want to share with you that I have tested positive for COVID-19 and am currently in the hospital for medical treatment. I am doing well but also have COVID-related pneumonia, so I need medical supervision. 1/3