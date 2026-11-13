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Рюте: Русия губи за месец почти толкова войници, колкото САЩ във Виетнам за 14 години

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Русия
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ebu русия губи всеки месец почти толкова войници сащ години виетнам генералният секретар нато
Снимка: NA FASSBENDER / AFP - Генералният секретар на НАТО Марк Рютте произнася реч след получаването на Вестфалската награда за мир за 2026 г. от името на Алианса в историческото кметство в Мюнстер, Западна Германия, 1 октомври 2026 г.
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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че през последните месеци Русия губи над 40 000 военнослужещи месечно, докато за целия 14-годишен период на войната във Виетнам САЩ са изгубили общо 56 000 войници.

Той направи изявлението по време на Форума за атлантическото бъдеще (Atlantic Future Forum) на 11 ноември.

„Путин губи на бойното поле. През последните няколко месеца Русия губи над 40 000 военнослужещи всеки месец – убити или тежко ранени. 40 000. Съединените щати са загубили 56 000 за 14 години във Виетнам. А тук за един месец Русия има 40 000 убити или тежко ранени. И по предварителни данни през октомври този брой може да е нараснал до над 50 000. 50 000 за един месец“, подчерта Рюте.

Той посочи още, че руският президент Владимир Путин се опитва да сломи волята на Украйна за съпротива, като обстрелва цивилното население, и добави, че Москва е засилила враждебните си кампании в цяла Европа в опит да разедини съюзниците. Рюте бе категоричен, че Русия няма да успее.

„Путин се опитва да ни разедини, да дестабилизира обществата ни и да подкопае подкрепата ни за Украйна чрез палежи, инциденти с дронове, кибератаки и други злонамерени действия. Но нека бъдем откровени – той се проваля. В отговор на всяка руска хибридна атака срещу нашите държави ние изпращаме още повече подкрепа за Украйна“, отбеляза генералният секретар на НАТО.

Статия, написана от Nataliia Hryshalova (Suspilne), първоначално публикувана на 12 ноември 2026 г.

#Русия #САЩ #война #Украйна

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